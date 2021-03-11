Влада рекомендує, але не зобов'язує громадян носити маски.

Вже 16 штатів США відмовилися від маскового режиму.

Про це повідомляє CNN.

Останнім, хто виступив проти носіння масок, став губернатор штату Вайомінг на заході країни.

Таким чином, маски дозволили не носити в Техасі, Північній Дакоті, Південній Дакоті, Оклахомі, Південній Кароліні, Теннессі. Але від громадян тут як і раніше вимагають дотримання соціальної дистанції.

Читайте такожПандемія коронавірусу призвела до рекордної в історії США смертності

У Флориді, Айдахо, Монтані, Міссурі, Арізоні носіння масок можуть зажадати місцеві муніципалітети. У Небрасці індивідуальний засіб захисту має бути у працівників і клієнтів перукарень і тату-салонів.

У Джорджії маски зобов'язані носити співробітники ресторанів і кафе, а в Міссісіпі маски обов'язкові при відвідуванні школи, коледжу або університету.

На Алясці від масок відмовилися скрізь, крім міста і округу Анкорідж. У регіоні за носіння масок виступив мер, підписавши відповідне розпорядження.

Коронавірус у США

Станом на 11 березня, США залишаються лідерами як за кількістю тих, що заразилися COVID-19, так і за кількістю смертей. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні заразилися понад 29 млн осіб, померли понад 529 тис. осіб.

Масова вакцинація почалася в США наприкінці грудня 2020 року. До березня 2021 року в країні прищепилися 60 млн осіб (18,2% населення).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко