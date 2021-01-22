Тест на коронавірус перед відправкою в Капітолій здавали не всі, деяким тільки поміряли температуру.

Серед військовослужбовців Національної гвардії США, які охороняли Капітолій після заворушень, стався масовий спалах коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє агентство Politico, посилаючись на джерела в Нацгвардії.

"Сотні гвардійців, які прибули до Вашингтона після нападу 6 січня на Капітолій США, дали позитивний результат на COVID-19 або знаходяться на карантині в довколишніх готелях», - йдеться в статті.

Керівництво Нацгвардії США офіційно відмовилося надати кількість інфікованих серед військових. У той же час військові побоюються, що цей спалах стане ще більш масовим.

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Відзначається, що тест на коронавірус перед відправкою здавали не всі, деяким тільки поміряли температуру.

Як пише агентство, проблема посилилася після інавгурації Байдена, оскільки тисячам військовослужбовців, які охороняли Капітолій, довелося звільнити будівлі і відправитися на відпочинок в готелі. Однак військових не завжди розміщували в нормальних умовах.

У Сенаті вже почали розслідувати цю проблему.

Нагадаємо, напередодні інавгурації повідомлялося, що охороняти Капітолій під час інавгурації Джо Байдена прибули близько 25 тисяч військових Національної гвардії США.

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Автор: Денис Прядко