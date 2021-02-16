Станом на 16 лютого ще понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 виявили в Україні. Найбільше - в Івано-Франківській області.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3143 осіб, зафіксовано 150 летальних випадків, 6189 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 915 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло. Така динаміка спостерігається з початку січня, за винятком декількох днів. А от кількість смертей за добу зросла в понад два рази.

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Лабораторії за добу зробили 39 401 тест на коронавірус: із них 18 948 — методом ПЛР та 11 339 — методом ІФА. За весь час в Україні провели 6 570 806 ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях, а також у Києві (308).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 276 618 осіб; одужали 1 122 968 осіб та померли 24 542 пацієнти.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко