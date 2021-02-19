Від початку пандемії в Україні виявили 1 293 672 випадки коронавірусного захворювання.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6531 людини, зафіксовано 120 летальних випадків, 5857 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 2 304 людини.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожЛітак з ШВЛ сьогодні не прилетів: ЗМІ розповіли, як іде розгортання COVID-шпиталя на Прикарпатті (відео)

Добовий показник захворюваності знову перевищив позначку в 6000. За день до того виявили 6237 інфікованих.

Також другу добу кількість хворих перевищує число тих, хто одужав.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Лабораторії за 18 лютого зробили 61 215 тестів на коронавірус: із них 26 095 — методом ПЛР та 15 567 — методом ІФА. Також зробили 19 553 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6,6 млн ПЛР-тестувань.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 293 672 осіб, з них 1 139 977 одужали, летальних випадків — 24 972.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко