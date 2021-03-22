7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за вчора.

В Україні минулої доби виявили 7893 нових випадки коронавірусу, госпіталізували 3 026 осіб, померли 157 людей та 2993 пацієнти одужали.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначимо, що вчора у МОЗ підтвердили 11 145 нових випадків коронавірусу, що на три тисячі заражень більше, ніж сьогодні.

За минулу добу зробили 34 129 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 21 611, методом ІФА - 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 100). Усього в Україні провели понад 7,6 млн ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 554 256 осіб, з них 1 260 842 одужали, летальних випадків — 30 098.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко