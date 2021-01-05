Загалом у столиці на сьогодні вже 114369 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 846 осіб, померли - 26.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожУ МОЗ назвали головну причину введення січневого локдауна"У Києві за минулу добу виявили 846 хворих на коронавірус. Померли 26 людей. Усього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу", - зазначив він.

За його даними, загалом у столиці на сьогодні вже 114369 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Мер уточнив, що минулої доби захворіли 483 жінки віком від 18 до 89 років, 339 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, а також 10 дівчаток від 1 до 15 років та 14 хлопчиків від 2 до 15 років.

Захворіли, зокрема, й 33 медики.

За добу до лікарень столиці госпіталізували 70 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 154, в Дніпровському - 125 та в Солом‘янському районі - 104 випадки", - повідомив мер.

Кличко зазначив, що одужали за добу 567 людей. Усього коронавірус подолав 40921 житель столиці.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо станом на 5 січня

Станом на ранок 5 січня 2021 року загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 86 мільйонів.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 1 078 251 осіб, за попередню добу виявлено 5334 нових хворих.

Між тим, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська попередила про новий сплеск COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.

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Автор: Інна Андаліцька