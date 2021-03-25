В українців рівень страху захворіти особисто на COVID-19 вдвічі нижчий за страх, що захворіють близькі.

В Україні 80% населення хвилюється, що на COVID-19 можуть захворіти їхні близькі та знайомі, 45% - через те, що можуть захворіти особисто.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 18-19 березня соціологічною групою «Рейтинг»

Зазначається, що 59% опитаних часто відстежують новини про коронавірус, ще 23% роблять це інколи, 11% – рідко. Лише 7% не цікавляться новинами про епідемію. Відносно більше споживачів новин про ситуацію з COVID-19 серед старшого населення та жінок. За останній місяць зросла частота відстежування цих новин майже до рівня листопада минулого року, коли був пік показників.

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Також згідно з результатами опитування, в українців рівень страху захворіти особисто на COVID-19 вдвічі нижчий за страх, що захворіють близькі. Так, 80% респондентів зазначили, що хвилюються через те, що можуть захворіти їхні близькі та знайомі, 19% – не мають таких побоювань. Натомість щодо себе особисто, то хвилюються через те, що можуть захворіти, 45%, не хвилюються – 54%.

***В опитуванні взяли участь 1500 жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,5%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, одужали – 1 млн 283 тис. 020 осіб. Летальних випадків зареєстровано 31 тис. 135, тестувань методом ПЛР здійснено 7 млн 836 тис. 049.

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Автор: Костянтин Гончаров