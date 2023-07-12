Вакцинація від коронавірусу може проходити за призначенням лікаря або бажанням пацієнта.

Карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 в Україні скасували з 1 липня. У зв'язку з цим сертифікати про вакцинацію втратили необхідність.

У Міністерстві охорони Здоров'я у Facebook пояснили, в яких випадках сертифікат все ж може стати в нагоді та чи потрібно вакцинуватися від коронавірусу.

Зазначається, що кожна держава приймає рішення про карантинні заходи самостійно, тому чинний сертифікат може знадобитися під час поїздки за кордон.

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Що стосується вакцинації від COVID-19, то вона може бути проведена за рішенням лікаря або бажанням пацієнта. На даний момент українці можуть отримати базовий курс вакцинації - дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної.

При цьому для відновлення захисту від COVID-19 рекомендовано отримати бустерні дози - два курси ревакцинації.

Також при плановій госпіталізації потрібно пройти тестування на COVID-19, тому що коронавірус не зник.

Карантин через COVID-19 в Україні - що відомо

Кабінет Міністрів України 27 червня 2023 року - через більш ніж три роки - ухвалив рішення про завершення карантину та режиму надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу COVID-19, який забрав сотні тисяч життів.

5 травня ВООЗ оголосила, що COVID-19 більше не вважають глобальною надзвичайною ситуацією в області охорони здоров'я.

За час пандемії в Україні виявили понад 5,5 мільйона випадків захворювання, з них понад 400 тисяч – серед дітей. В результаті хвороби померли понад 112 тисяч осіб.

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