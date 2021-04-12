На думку Чумаченко, до кінця цього року ми житимемо в напрузі, будемо запроваджувати і послаблюватимемо обмеження.

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко прогнозує доволі високий рівень захворюваності на COVID-19 до кінця цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час прес-конференції на тему: «Про епідемічну ситуацію в Україні, вакцинацію людей з хронічними захворюваннями і особливості вакцин Sinovac (CoronoVac) і Pfizer-BioNTech».

«На сьогодні, якщо говорити про віддалені прогнози, то вони не можуть бути точними, бо на епідемічний процес впливає дуже багато чинників, у першу чергу наш поведінковий, наскільки ми продовжуватимемо інтенсивно спілкуватися, наскільки швидко ми зможемо вакцинувати значну кількість людей», - сказала лікар.

З її точки зору, до кінця цього року «ми будемо жити в напрузі, то запроваджувати якісь обмежувальні заходи, то їх послаблювати».

«Я не прогнозую, що до кінця року у нас буде ситуація така, що ми зможемо вести звичайний спосіб життя. Все одно захворюваність у нас ще буде досить висока, більша, ніж рік тому", - сказала Чумаченко.

Крім того, епідеміолог зазначила, що чим інтенсивніше відбувається спілкування людей, тим імовірніше виникнення нових штамів вірусу, які вкорінюються серед населення.

«Бо якби люди дотримувались дистанції, то навіть якби виникла нова мутація, то вона не укріплювалася б серед людей», - додала Чумаченко.

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Автор: Леся Лещенко