Голубовська прогнозує, що захворювання стане сезонним.

Лікар-інфекціоніст, позаштатний фахівець МОЗ Ольга Голубовська прогнозує, що епідемія коронавірусу в Україні може піти по одному з трьох можливих сценаріїв.

Свій прогноз вона озвучила в ефірі каналу "Україна 24".

Відповідаючи на питання, чи може коронавірус, як грип, зійти нанівець сам собою, Голубовська перерахувала сценарії.

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"Це (зійде нанівець – ред.) один сценарій. Але найбільш вірогідний сценарій, що через рік-два після того, як воно виникло, захворювання стане сезонним і сконцентрується на групах ризику, літніх людях", - сказала інфекціоніст.

За її словами, найстрашніший сценарій навіть не хочеться озвучувати - "це коли смертність буде тільки по наростаючій щорічно, і так залишиться".

Голубовська пояснила, що протягом найближчих трьох місяців ми дізнаємося, як будуть розвиватися події.

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Автор: Юрій Годован