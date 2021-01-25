Лікар-інфекціоніст, позаштатний фахівець МОЗ Ольга Голубовська прогнозує, що епідемія коронавірусу в Україні може піти по одному з трьох можливих сценаріїв.
Свій прогноз вона озвучила в ефірі каналу "Україна 24".
Відповідаючи на питання, чи може коронавірус, як грип, зійти нанівець сам собою, Голубовська перерахувала сценарії.
Читайте такожСтепанов розповів про "оптимістичну статистику" щодо коронавірусу в Україні
"Це (зійде нанівець – ред.) один сценарій. Але найбільш вірогідний сценарій, що через рік-два після того, як воно виникло, захворювання стане сезонним і сконцентрується на групах ризику, літніх людях", - сказала інфекціоніст.
За її словами, найстрашніший сценарій навіть не хочеться озвучувати - "це коли смертність буде тільки по наростаючій щорічно, і так залишиться".
Голубовська пояснила, що протягом найближчих трьох місяців ми дізнаємося, як будуть розвиватися події.
Коронавірус в Україні: інші новини
- Вперше за останні чотири місяці в Україні зафіксували менше 3 тисяч інфікованих-19 за добу
- У МОЗ хочуть повернутися до адаптивного карантину в регіонах
- Лікарі прогнозують стрибок смертності від коронавірусу в Україні в лютому
- Зеленський анонсував надходження в Україну першого мільйона доз вакцини від коронавірусу (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram