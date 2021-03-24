Утім, за словами місцевої влади, ситуація в регіоні не критична, а місця у лікарнях є.

У лікарнях "помаранчевої" Харківської області бракує ліжок зі стаціонарним киснем, б'ють на сполох місцеві волонтери.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За їхніми словами, реанімації Харкова заповнені, а вільних кисневих точок не зосталося. Тож недужих везуть у районні лікарні. Але й там місця закінчуються. До кінця цього тижня в кількох лікарнях обладнають додаткові кисневі місця. Утім, за словами місцевої влади, ситуація в регіоні не критична, а місця у лікарнях є.

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«Всі, хто потребують госпіталізації, потребують стаціонарного кисню. Його на території місті, виходячи з інформації екстреної медичної допомоги, немає взагалі протягом останніх трьох діб. У швидкої залишається єдине рішення: возити пацієнтів по колу між лікарнями в очікуванні того, що станеться або виписка, або летальний результат», - розповіла волонтер Наталя Попова.

«У нас є достатня кількість концентраторів, є реанімаційні ліжка, певна кількість ШВЛ-ів, планується підключення 123 додаткових точок до тих, які сьогодні використовуються у інфекційній лікарні», - запевнив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

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Автор: Денис Прядко