Для формування колективного імунітету достатньо, щоб його мали десь 53-57% населення.

Вакцинація в Україні рухається помірними темпами. Чим більше українців матиме імунітет до коронавірусу - набутий після хвороби або вакцинації - тим швидше країна впорається з епідемією.

Читайте такожВ Україні померли 89% пацієнтів з COVID-19, які були на ШВЛ-дослідженняТаку думку висловив колишній директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта в коментарі "Апостроф". За його словами, для формування колективного імунітету досить, щоб його мали десь 53-57% населення, це розраховується за відповідною формулою.

"Офіційно в Україні перехворіло близько 1,5 млн, але ми розуміємо, що ця цифра в три рази більша - близько 5 млн. Населення у нас становить 37 млн, щоб отримати хоча б 50% людей з імунітетом, ми повинні вакцинувати не менше 13 млн осіб ", - говорить Курпіта.

Як зазначає видання, пандемія могла стати хорошим стимулом для реформи системи охорони здоров'я, але ми цим не скористалися повною мірою. Однак, як зазначає Крпіта, великі сили були вкладені в систему охорони здоров'я. "І це все залишиться протягом тривалого часу, і буде служити в подальшому", - сказав він.

Крім цього, на питання видання, чи зуміємо ми перемогти коронавірус вже в цьому році, колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас дав акуратний прогноз.

"Вакцинація призупинить пандемію. Не виключено, що коронавірус стане сезонним захворюванням, і робити щеплення доведеться щорічно. Але позитивний внесок був зроблений", - переконаний Протас.

Зазначимо, що в Україні за п'ять днів щеплення отримали майже 7 тис.осіб.

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Автор: УНІАН