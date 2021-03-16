Коронавірус почав мутувати та захоплювати ті групи людей, де раніше було небагато інфікованих. Медики пояснюють, що вірус набуває інші властивості, щоб зберегтися в популяції людей. Тому він почав мутувати та атакувати імунітет молоді та дітей.
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Як розповіла інфекціоніст Євгенія Менжуліна, реальну цифру хворих в Україні можна сміливо множити на два, передає "Україна 24".
"Що стосується кількості хворих, цю цифру можна спокійно і подвоїти та потроїти. Тому що, крім офіційної статистики, є ті, хто хворіє вдома, і ті, хто ще тільки чекає свій аналіз, і ті, хто нікуди не звертається. Захворювання не те щоб молодіє, але зросла кількість хворих. Захворює і багато дітей", - пояснила лікар і додала, що зараз в Україні госпіталізують не тільки літніх людей, але і багато пацієнтів середнього і молодого віку.
Вона додала, що зміни та мутації властивостей вірусу – це природний процес.
"Зараз коронавірус набуває дещо інші властивості, щоб зберегтися в популяції людей. Він пристосовується. Для того, щоб мати більше можливостей для поширення, він починає вражати в середній і важкій формі, молоде населення, в тому числі. Він працює з імунітетом молодих людей, і вони стають більш уразливі до інфекційного процесу. Це закономірності життя чого завгодно на Землі", - розповіла Менжуліна.
Коронавірус в Україні: що відомо
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