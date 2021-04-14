Також фахівець зазначив, що нинішній жорсткий карантин в Києві та низці інших областей був введений пізно.

Цієї осені в Україні може початися чергова хвиля коронавірусу, яку вдасться зупинити тільки шляхом масової вакцинації населення.

Читайте такожВ Україні стабілізується ситуація з COVID-19-РадуцькийТакий прогноз в коментарі OBOZREVATEL озвучив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта. "Наступну хвилю можна очікувати, починаючи з третього-четвертого тижня вересня в тому випадку, якщо до того часу не налагодиться вакцинація", – попередив він.

На думку фахівця, нинішній жорсткий карантин в Києві та низці інших областей був введений пізно. Це призвело до великої кількості летальних випадків.

"Обмежувальні заходи необхідні для контролю за респіраторними епідеміями. Однак їхнє введення, принаймні, в Києві, було запізнілим. Тому ми маємо велику кількість смертей, перевантаження системи охорони здоров'я", - сказав Курпіта.

У зв'язку з цим, він зазначив, що тепер найголовніше – якісно підготуватися до наступної хвилі, яка "швидше за все, буде у нас восени і може бути така ж, як зараз". Зокрема, потрібно організувати масову вакцинацію населення від COVID-19, підкреслив фахівець.

"Я знаю, що всі чекають простих рішень, але просте рішення одне: це вакцинація. Її в Україні поки немає", - зазначив лікар.

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Автор: Ірина Погоріла