В Україні за добу виявили 6531 нового хворого на COVID-19 / фото УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Івано-Франківська область лідирує в антирейтингу захворюваності на коронавірус і "фактично палає від епідемії".

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"Івано-Франківська область сьогодні займає перше місце в антирейтингу. Епідемія розвивається в області й місті Івано-Франківськ дуже швидкими темпами... Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликав місцеву владу вчасно ухвалювати необхідні рішення для запобігання поширення вірусу і пообіцяв, що уряд буде сприяти в боротьбі з COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Україні

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Автор: УНІАН