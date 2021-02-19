Прем'єр-міністр закликав місцеву владу вчасно ухвалювати необхідні рішення для запобігання поширення вірусу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Івано-Франківська область лідирує в антирейтингу захворюваності на коронавірус і "фактично палає від епідемії".

Читайте такожКулеба очікує, що Степанов повернеться з Індії з вакцинами від COVID-19Про це він розповів години запитань до уряду у Верховній Раді, пише ТСН.

"Івано-Франківська область сьогодні займає перше місце в антирейтингу. Епідемія розвивається в області й місті Івано-Франківськ дуже швидкими темпами... Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликав місцеву владу вчасно ухвалювати необхідні рішення для запобігання поширення вірусу і пообіцяв, що уряд буде сприяти в боротьбі з COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за добу виявили 6531 нового хворого на COVID-19.

Всього з початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 1293672 українців, 1139977 - одужали 24972 - померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відбув із Києва до індійського Пуне, щоб проконтролювати відправку партії вакцин від коронавірусу.

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Автор: УНІАН