Постановою доручається облаштувати в Україні пункти тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на територію ОРДЛО та тимчасово окуповану територію Криму та Севастополя.

Кабінет міністрів дозволив проводити тестування на коронавірус осіб, що прибувають з території окупованого Криму і ОРДЛО, за допомогою експрес-тесту на визначення антигена.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 5 січня, якою вносяться зміни до постанови від 9 грудня №1236.

"Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з прибуттям з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено після перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них", - йдеться у постанові.

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Також постановою доручається облаштувати пункти тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на територію ОРДЛО та тимчасово окуповану територію Криму та Севастополя.

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Автор: Денис Прядко