Станом на 9 лютого в Україні зареєстрували 1 249 646 випадків зараження COVID-19, 2 656 з яких за минулу добу.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2656 осіб, зафіксовано 127 летальних випадків, 8865 пацієнтів одужали, госпіталізували 865 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Серед нових пацієнтів –157 дітей та 229 медпрацівників.

За добу одужало майже втричі більше людей, ніж захворіло. З 5 лютого кількість нових випадків зараження не перевищує 5000 на добу.

За вчора зробили 30 901 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 17 658, методом ІФА - 13 243). Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 6 419 781 тестування методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко