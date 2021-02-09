За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2656 осіб, зафіксовано 127 летальних випадків, 8865 пацієнтів одужали, госпіталізували 865 осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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Серед нових пацієнтів –157 дітей та 229 медпрацівників.
За добу одужало майже втричі більше людей, ніж захворіло. З 5 лютого кількість нових випадків зараження не перевищує 5000 на добу.
За вчора зробили 30 901 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 17 658, методом ІФА - 13 243). Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 6 419 781 тестування методом ПЛР.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 249 646 випадків коронавірусу; 1 084 608 осіб одужали та 23 771 людина померла.
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