За прогнозами МОЗ в Україні настає дуже напружений період і значне зростання кількості захворілих.

У МОЗ спрогнозували, що у середині квітня в Україні очікується пікова кількість захворілих на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу".

Він заявив, що за прогнозами МОЗ в Україні настає дуже напружений період і значне зростання кількості захворілих.

"Ми очікуємо ще протягом тижня, 10 днів - ми думаємо, що ми будемо ще зростати десь в рамках 25-30 тисяч, виходячи з того, як розвивається епідемія", - сказав міністр.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною.

За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.

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Автор: Олег Давигора