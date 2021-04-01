На сьогодні добова кількість померлих у країні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

Ситуація з коронавірусною захворюваністю стабілізується упродовж найближчих двох тижнів.

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"Ми можемо очікувати на стабілізацію упродовж найближчих двох тижнів. Завантаженість ресурсів медичної системи продовжує зростати, але вже меншими темпами. Темпи зростання госпіталізацій впали удвічі - до 6% за тиждень. Розрив між кількістю госпіталізованих та виписаних також скоротився удвічі і становить 15%", - зазначив Ганіченко.

При цьому він наголосив, що за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, що спостерігався упродовж осінньої хвилі.

"Україна традиційно в п'ятірці великих країн Європи з найбільш критичною ситуацією з COVID-19. В Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків одні з найгірших у Європі. Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи", - сказав Ганіченко.

Він додав, що добова кількість померлих у країні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

"Ми очікуємо, що смертність продовжить зростати ще близько двох тижнів. За середнім сценарієм, до кінця червня 2021 року ми можемо очікувати сумарно з початку пандемії до 55 тис. померлих. У другому кварталі 2021 року очікується така ж кількість померлих, як за 2020 рік . Якщо говорити про діапазон, то з початку 2020 року до кінця червня 2021 року слід очікувати від 40 до 75 тис. померлих", - сказав експерт.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 17 тис. 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 691 тис. 737 осіб, одужали - 1 млн 323 тис. 083, зафіксовано 33 тис. 246 летальних випадків.

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Автор: Богдан Слуцький