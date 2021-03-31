Піку третьої хвилі можна очікувати протягом найближчих двох тижнів.

З огляду на динаміку епідемії коронавірусу в Україні, сподіватись на реальне покращення епідемічної ситуації можна через 3-4 тижні.

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Такий прогноз дається в новому огляді епідемічної ситуації в Україні, який підготовили експерти НАН.

Зазначається, що за минулий тиждень, з 24 по 30 березня, темпи зростання кількості нових випадків COVID в Україні суттєво сповільнились. Вперше з початку нової хвилі 30 березня зареєстровано менше інфікованих і померлих, ніж тиждень тому (за винятком 9 березня).

Показники останніх днів дають науковцям підстави сподіватись, що загальна динаміка епідемії розвивається за дещо оптимістичнішим сценарієм, ніж очікувалось. Три дні поспіль кількість нових виявлень виявляється на близько 20% меншою за прогнозну. Позитивність ПЛР-тестів також почала зменшуватись - уперше з початку нової хвилі.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів.

На жаль, цього не можна сказати про госпітальну динаміку, тому що, через переповненість багатьох лікарень, на реальне покращення ситуації можна сподіватися значно пізніше, за 3-4 тижні (як це спостерігалося під час проходження попередньої хвилі).", - йдеться в огляді.

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Автор: Дмитро Захаров