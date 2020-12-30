За словами лікаря, кількість летальних випадків від COVID-19 поступово зменшуватиметься.

Вже з лютого 2021 року кількість летальних випадків від коронавірусу почне знижуватися. А до літа пандемія може завершитися взагалі.

Такий прогноз зробив головний лікар приватного медцентру, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, за періодом швидкого зростання поширення коронавірусу в березні-квітні 2020 року настав період рівномірного (лінійного) збільшення кількості летальних випадків 4500-5500 випадків на добу (травень-вересень). В середині жовтня знову почався період швидкого зростання, який привів світ до цифри у 1,8 млн смертей.

"На тлі новорічних свят обов'язково буде зниження активності глобального епідемічного процесу. Попри всі похмурі прогнози. З лютого, я припускаю активізацію до 10-12,5 тисяч смертей на добу з поступовим зниженням до 7500 до травня. Влітку пандемія закінчиться. Не в зв'язку з вакцинацією, на той час у кращому випадку щеплення отримають пів мільярда осіб. Тому що 2-3 мільярди людей на Землі вже отримають природний імунітет", — розповів Андрій Волянський.

Він додав, що подальша хвиля невеликої інтенсивності почнеться в жовтні, але кількість летальних випадків різко зменшиться.

Прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу

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Автор: УНІАН