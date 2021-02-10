Епідеміолог вказала, що в Україні постійно стрибає кількість обстежуваних, зроблених ПЛР-тестів та ресурсів в лабораторіях.

Статистика епідемії коронавірусу в Україні формується некоректно і не відображає цілісної картини захворюваності. Насправді ситуація з коронавірусом в країні набагато серйозніша, ніж здається.

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Таку думку в коментарі ТСН заявила лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"У нас немає якоїсь стабільної цифри, яку ми б аналізували, у нас постійно скаче кількість обстежуваних, кількість зроблених ПЛР, кількість ресурсів у лабораторіях: то у нас зникають тест-системи у лабораторіях, то вони з'являються, а також ці тест-системи різної якості. Відповідно, у них різна чутливість і різна специфіка. І це позначається на результатах тестів", - пояснила фахівець.

За словами лікаря, попри те, що статистика кількості заражених коронавірусом в Україні людей демонструє спад, все ж кількість хворих, яких госпіталізують з COVID-19 - ще досить велика.

"Нам "показують" такий прямо красивий і серйозний спад пандемії після карантину. Після "карантину вихідного дня" нам теж говорили, що у нас все налагодилося. Хоча за кількістю госпіталізованих людей, як і раніше, ми бачимо досить великий відсоток, просто величезний - 50-60% госпіталізується від тих, хто обстежується. Це дуже багато. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пандемія іде на спад, коли госпіталізацій і виявлених позитивних ПЛР близько 5%. Тому, я думаю, що у нас все набагато серйозніше, ніж ми бачимо", - каже лікар.

Епідеміолог припускає, що Україну може сколихнути нова хвиля коронавірусу.

"І друга хвиля не виключена. Але тут, напевно, буде залежати від того, як будуть показувати цю картину для людей", - підсумувала вона.

Коронавірусна статистика в Україні – прогноз

Раніше робоча група Національної академії наук України підготувала прогноз розвитку епідемії в період 9 – 22 лютого 2021 року за допомогою двох незалежних моделей. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3318 (Prophet) і 3588 (SEIR-U) протягом тижня 9–15 лютого та 3272 (SEIR-U) протягом тижня 16 – 22 лютого.

В НАН повідомили про зменшення числа випадків хвороби та незначне збільшення числа оприлюднених летальних випадків, значна частина яких доводиться на давні дати подій.

Показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.

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Автор: Дмитро Захаров