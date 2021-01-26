Випадки повторного зараження експерт назвав винятковими.

В Україні близько третини населення інфіковані коронавірусом.

Таку думку висловив лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи перспективи початку вакцинації в країні.

Він прогнозує, що вакцинація на платній основі в Україні почнеться в березні-квітні. Тоді вакцину можна буде придбати.

"Вже навесні країни закінчать вакцинувати всіх своїх громадян. І з'являться надлишки вакцини. Тоді вона буде вже в Україні абсолютно вільно на платній і на безкоштовній основі", - сказав він.

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Лікар прогнозує: на той час половина українців вже перехворіє на коронавірус або ж буде інфікована. Тому, уточнює він, вакцинація їм буде не потрібна.

"Вже, за моїми даними, більше 30% людей в Україні інфіковані. Я думаю, що до березня-квітня це буде 50%. Повторні захворювання - це виняткові випадки", - каже лікар.

Вакцинацію тих, хто перехворів на коронавірус, Волянський назвав складним питанням з огляду на те, що вона може бути небезпечною. Україна в даному питанні, вважає він, повинна стежити за результатами вакцинації в інших країнах.

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Автор: Юрій Годован