За його словами, в COVID-центрі Мечникова зараз перебувають 120 пацієнтів, з них 16 вкрай важких - в реанімації.

На цей час рано говорити, що третя хвиля COVID-19 пройшла.

Про це під час брифінг сказав головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Кількість важких пацієнтів дещо зменшується. Але не можна поки говорити, що третя хвиля пройшла», - зазначив він.

"Турбує вселенська втома, дратівливість, депресія, небажання жити – це не ви, це хвороба, яка називається ковідом. Підгорають мізки, страждає центральна нервова система, імунка дає збої», - написав лікар на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в COVID-центрі Мечникова зараз знаходяться 120 пацієнтів, з них 16 вкрай важких - в реанімації, дихають і приймають лікування за допомогою апаратури і досвідчених лікарів.

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Сьогодні я зустрів свого старого друга на лікарняному ліжку. Колишній спортсмен. Раніше його сили вистачило б на десятьох. Євген ледве відкривав рот, перебуваючи на гребені знемоги. В його очах відчай і розчарування, хоча він потихеньку йде на поправку. Це не простий грип, в кращому випадку через 3 місяці він повернеться до свого колишнього самопочуття. Не вірте в затишшя, воно часто буває перед бурею. Вірус нікуди не пішов, люди як і раніше хворіють», - підкреслив Риженко.

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Автор: Денис Прядко