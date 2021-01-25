На думку експертів, у нас за спиною кращий період розвитку епідемії, а попереду можливе ускладнення епідемічної ситуації.

Україну в лютому чекає більш важкий період пандемії коронавірусу. Кількість летальних випадків може зрости до 250-400 на добу.

Читайте такожСтепанов розповів про "оптимістичну статистику" щодо коронавірусу в УкраїніПро це повідомили лікарі-імунологи виданню РБК-Україна. Зокрема, експерти вважають, що захворюваність може стрімко піти вгору після того, як люди повернуться на роботу, а діти - на навчання. Також побоювання викликають мутації коронавірусу, хоча поки що доказів наявності нових штамів в Україні немає.

"У нас за спиною найкращий період розвитку епідемії в зимовому періоді. Попереду можливе ускладнення епідемічної ситуації, яке об'єктивно від нас не залежить - це закони розвитку епідемічного процесу: поширення збудників і закономірне сезонне зростання захворюваності респіраторними інфекціями в лютому", - сказала завідувач кафедри епідеміології Львівського Національного медуніверситету, експерт ВООЗ з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград.

У свою чергу, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський зазначає, що в останні дні, незважаючи на карантин, в країні почалося зростання щодобових летальних випадків.

"Є ризик того, що кількість смертей зросте до 250-400. Це сьогоднішні показники Польщі. Дуже ймовірно, що на нас це чекає вже в найближчі тижні", - зазначив лікар-імунолог.

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Автор: УНІАН