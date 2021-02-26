Ризик зростання кількості випадків у країні досить високий, найвищий рівень госпіталізацій у перерахунку на 100 тисяч населення зараз реєструють в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Епідемічна ситуація щодо поширення коронавірусу в Україні на сьогодні досить напружена.

Читайте такожСемеро українців поскаржилися на несприятливі наслідки щеплення від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

"Епідситуація щодо поширення коронавірусу досить напружена в Україні. Це характерно також для країн Європи", - сказав Ляшко.

За його словами, ризик зростання кількості випадків у країні досить високий. Найвищий рівень госпіталізацій у перерахунку на 100 тисяч населення зараз реєструють в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка зростання кількості госпіталізацій у Житомирській та Миколаївській областях і в Києві.

"Тому ми звернулися до голів державних адміністрацій з проханням провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, переглянути епідситуації, і якщо це потрібно, вжити додаткових обмежувальних карантинних заходів", - заявив Ляшко.

Він додав, що таке зростання захворюваності є прогнозованим.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Протягом минулої доби в Україні зареєстровано 8 тис. 003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

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Автор: Леся Лещенко