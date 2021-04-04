Станом на 4 квітня показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 21 регіоні та Києві, на «червоному» рівні знаходяться столиця та 10 областей.
Читайте такожУ суботу до COVID-лікарень України потрапили понад 5 тисяч хворихПро це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з оновленими даними, ще три області – Хмельницька, Черкаська та Донецька – наблизилися до «червоної» зони.
У цих областях перевищені показник з виявлення випадків інфікування та показник з госпіталізацій.
«Червона» зона: список регіонів
Так, у «червоній» зоні знаходяться Київ та наступні області:
- Житомирський,
- Івано-Франківська,
- Закарпатський,
- Київський,
- Львівський,
- Миколаївський,
- Одеський,
- Сумський,
- Чернігівський,
- Чернівецький.
Всі інші регіони знаходяться в» помаранчевій «зоні, крім Херсонської, яка залишається в «жовтій».
Регіони, в яких перевищено показник госпіталізацій
Показник госпіталізацій, вищий за визначений у 60 на 100 тис. населення, зафіксовано у 22 регіонах:
Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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