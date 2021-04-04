У "червоній" зоні епідемічної небезпеки знаходяться Київ та 10 областей.

Станом на 4 квітня показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 21 регіоні та Києві, на «червоному» рівні знаходяться столиця та 10 областей.

Читайте такожУ суботу до COVID-лікарень України потрапили понад 5 тисяч хворихПро це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з оновленими даними, ще три області – Хмельницька, Черкаська та Донецька – наблизилися до «червоної» зони.

У цих областях перевищені показник з виявлення випадків інфікування та показник з госпіталізацій.

«Червона» зона: список регіонів

Так, у «червоній» зоні знаходяться Київ та наступні області:

Житомирський,

Івано-Франківська,

Закарпатський,

Київський,

Львівський,

Миколаївський,

Одеський,

Сумський,

Чернігівський,

Чернівецький.

Всі інші регіони знаходяться в» помаранчевій «зоні, крім Херсонської, яка залишається в «жовтій».

Регіони, в яких перевищено показник госпіталізацій

Показник госпіталізацій, вищий за визначений у 60 на 100 тис. населення, зафіксовано у 22 регіонах:

Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Автори: Катерина Шварц, Тамара Отовська