З 25 лютого в області призупиняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення на приміському та міському транспорті, заклади освіти переходять на дистанційне навчання.

На Івано-Франківщині відсьогодні вводяться нові обмеження у зв’язку з карантином.

Читайте такожВідсьогодні в Україні запроваджують адаптивний карантин: які обмеження діятимутьЯк передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС, яка відбулася пізно ввечері 24 лютого.

Комісія вирішила з 25 лютого призупинити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області, приміського залізничного сполучення, автомобільного та електротранспорту у міському сполученні.

Також призупиняється освітній процес у закладах дошкільної освіти, у закладах загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової, вищої освіти освітній процес має бути організований з використанням технологій дистанційного навчання.

На період карантину для населення застосовується гнучкий графік роботи, а за технічної можливості – графік роботи в режимі реального часу через інтернет із збереженням заробітної плати, дистанційної (надомної) роботи. Комісія рекомендувала вирішити питання з автоперевізниками щодо забезпечення можливості переміщення працівників на роботу та з роботи.

Крім того, комісія встановила особливий режим в’їзду на територію області шляхом встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів.

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Автор: Богдан Яріш