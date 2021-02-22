Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Івано-Франківській області ситуація із захворюваністю на COVID-19 залишається напруженою, зростає кількість інфікованих на Вінниччині та Закарпатті.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це прем’єр заявив під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу під головуванням глави держави Володимира Зеленського.
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Під час наради обговорювались заходи із запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті.
«За минулу добу зареєстровано 515 захворілих. У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участі головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень», – сказав Шмигаль.
Очільник уряду також поінформував про зростання кількості хворих на Вінниччині та Закарпатті.
За словами Шмигаля, нині в Україні готові 68 тис. 332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58 тис. 390 мають підключення до кисню.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на COVID-19, збільшується й тривалість госпіталізації: якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз – 19-20.
Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня.
Коронавірус в Україні: що відомо
- В Україні за добу виявлено 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
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