За словами головного санлікаря Ляшка, в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на COVID-19, збільшується й тривалість госпіталізації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Івано-Франківській області ситуація із захворюваністю на COVID-19 залишається напруженою, зростає кількість інфікованих на Вінниччині та Закарпатті.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це прем’єр заявив під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

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Під час наради обговорювались заходи із запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті.

«За минулу добу зареєстровано 515 захворілих. У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участі головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень», – сказав Шмигаль.

Очільник уряду також поінформував про зростання кількості хворих на Вінниччині та Закарпатті.

За словами Шмигаля, нині в Україні готові 68 тис. 332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58 тис. 390 мають підключення до кисню.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на COVID-19, збільшується й тривалість госпіталізації: якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз – 19-20.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Костянтин Гончаров