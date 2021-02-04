Водночас українські показники летальності від COVID-19 нижчі за європейські та світові.

84% померлих від коронавірусної хвороби в Україні - люди старші за 60 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час міжнародної онлайн-конференції "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України та міжнародний досвід" розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо подивитись детальну статистику, з 22 тис. 760 летальних випадків 84% - це особи старші за 60 років. Тому і кампанія імунопрофілактики, яка в нас має розпочатися у лютому цього року, в першу чергу, спрямована на медичних працівників, а після - на людей старших за 60 років, оскільки це найбільша група ризику в Україні", - сказав Ляшко.

Читайте також"Проспав" пандемію: 19-річний британець отямився після 11 місяців коми та досі не знає про COVID-19"Зараз летальність у нас становить трохи менше ніж 2% - 1,9%. Це непоганий показник у порівнянні зі світовим і загальноєвропейським показниками", - додав заступник міністра.

Найвища летальність реєструється у Кіровоградській області - 3,3%, проте у цій області найменша кількість захворілих. Найнижча летальність сьогодні фіксується у Рівненській і Черкаській областях.

Ляшко зауважив, що динаміка зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні свідчить про зменшення кількості нових хворих, а кількість осіб, що одужали, почала перевищувати кількість нових випадків зараження.

"Загалом в Україні за період епідемії лабораторно підтверджено 1 млн 221 тис. випадків коронавірусної хвороби. На цей час маємо 1 млн 23 тис. одужалих, тобто 80,3% від усіх виявлених випадків", - сказав Ляшко.

За словами заступника міністра, випадки COVID-19 реєструються на території всіх регіонів України. Однак показники захворюваності мають діапазон коливань від тисячі випадків на 100 тис. населення, наприклад, у Кіровоградській області, до 5 тис. на 100 тис. населення в Чернівецькій області, з якої й розпочалась в Україні епідемія коронавірусної хвороби.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Вакцинацію від коронавірусу в Україні планують розпочати з 15 лютого.

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

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Автор: Віталій Саєнко