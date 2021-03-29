У Києві лікарні, визначені під прийом хворих на COVID-19, заповнені на понад 80%.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав регіони з найбільшою завантаженістю лікарень пацієнтами з COVID-19: місто Київ, Івано-Франківська, Хмельницька, Миколаївська, Вінницька та Львівська області.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Радуцький зазначив, що сьогодні до "червоної" зони епіднебезпеки потрапила Чернігівська область. Жорсткі обмеження діють в 11 регіонах країни.

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Найбільше місць у лікарнях зайнято у Києві (81%), Івано-Франківській (75%), Хмельницькій (75%), Миколаївській (71%), Вінницькій (70%) та Львівській (69%) областях. За три дні цей показник зріс у Києві (+2%), Івано-Франківській (+10%) та Львівській (+4%) областях.

За останню добу найбільше нових хворих виявлено на Львівщині. Також цей регіон є одним із лідерів за рівнем зайнятості палат інтенсивної терапії. З 25 березня в регіоні діють жорсткі карантинні обмеження – вони мають поступово покращити епідситуацію, але наразі вона лише погіршується.

Коронавірус в Україні: статистика

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, серед яких 344 дитини та 140 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 652 тис. 409 осіб, одужали – 1 млн 303 тис. 500 осіб, померли – 32 тис. 132 людей, проведено ПЛР-тестувань – 8 млн 007 тис. 427.

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Автор: Костянтин Гончаров