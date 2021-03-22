За словами Радуцького, вже у восьми регіонах країни запроваджені жорсткі карантинні обмеження.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що спалах COVID-19 перемістився із заходу до центру України, пік захворюваності очікується через місяць.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сумська область потрапила до "червоної" зони. Загалом вже у 8 регіонах країни запроваджені жорсткі карантинні обмеження. Ще 11 областей – у "помаранчевій" зоні. На заході країни епідеміологічна ситуація стабілізувалась, спалах хвороби перемістився до центру", - написав він.

За словами Радуцького, у Національній академії наук прогнозують пік захворюваності приблизно за місяць. Крім того, додав він, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко назвав епідситуацію загрозливою та закликав запроваджувати нові обмеження мобільності населення.

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Він відзначив, що у ЗМІ з’являються тривожні сигнали від лікарів та волонтерів про повну заповненість ліжок у лікарнях. Це стосується таких великих міст, як Київ, Одеса та Харків. За офіційною статистикою МОЗ, станом на ранок 22 березня найбільше місць зайнято в медзакладах Києва (75%), Закарпатської (75%), Вінницької (74%) та Івано-Франківській (70%) областях. В цих регіонах рівень зайнятості ліжко-місць близький до критичного.

Як відомо, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 554 тис. 256 осіб, одужали - 1 млн 260 тис. 842, померли - 30 тис. 098. Медики зробили 7 млн 681 тис. 388 ПЛР-тестів.

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Автор: Костянтин Гончаров