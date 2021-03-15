На думку одного з експертів, люди втратили пильність та стали нехтувати обмеженнями.

Експерти назвали основні причини зростання захворюваності на COVID-19 в Україні останнім часом.

Про це пише РБК-Україна.

«У багатьох країнах Європи також йде зростання, в тому числі в сусідніх країнах – в Польщі, в Чехії. В Україні він був цілком очікуваний», - зазначив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Серед основних причин називають:

сезонний фактор,

поширення в країні так званого «британського» штаму коронавірусу,

нехтування карантинними обмеженнями.

Читайте такожВ Україні за добу госпіталізували майже 2,5 тисячі осіб з підтвердженим коронавірусом (відео)За словами імунолога лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. Лук'янової НАМН України Бориса Донського, українці втомилися та втратили пильність:

«Ті, хто весь час старанно дотримувався карантинних заходів, зараз почав ними нехтувати. Вони стали більше виходити та зустрічатися з друзями. І це вилилося в нинішній сплеск захворюваності. Тобто зараз, в першу чергу, хворіють саме ті групи, які раніше довгий час берегли себе».

Значно погіршив ситуацію і «британський» штам COVID-19. Його інкубаційний період скоротився до 1-3 днів.

«Ймовірно, він переноситься більш важко: це виходячи з тієї статистики, яку ми зараз спостерігаємо. До того ж у нього з'явилися нові симптоми. Цей штам вражає нирки, печінку, центральну нервову систему», - зазначив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Автор: Катерина Шварц