Глава МОЗ заявляє, що це новий продукт, і індійська компанія вже починає перший етап його клінічних випробувань.

Україна візьме участь у клінічних випробуваннях нової вакцини від COVID-19 у формі назального спрею чи крапель.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"В ході переговорів з (індійською) компанією Bharat Biotech дійшли згоди на обопільну готовність виробника і України брати участь в клінічних випробуваннях нової розробки - нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель", - сказав очільник МОЗ.

За його словами, це новий продукт, і індійська компанія вже починає перший етап клінічних випробувань.

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"Вони будуть достатньо швидко рухатись. І про другу та третю стадію - ми можемо частину клінічних випробувань провести в Україні" - розповів він.

Степанов уточнив, що до вересня-жовтня випробування планують завершити.

"Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань третьої стадії в Україні, то це нам дає пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення її ефективності", - додав глава МОЗ.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Леся Лещенко