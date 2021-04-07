Міністр розвитку громад та розвитку території України Олексій Чернишов заявив, що показники захворювання на коронавірус у Запорізькій області відповідають «червоному» рівню епідемічної небезпеки.
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«Ситуація складна. За інформацією від Міністерства охорони здоров’я, з ранку мав розмову з головним санітарним лікарем України, показники вже такі, які будуть вести до введення «червоної» зони на рівні області рішенням державної комісії ТЕБ та НС», – зазначив він.
За його словами, сьогодні, 7 квітня планується засідання, яке буде присвячено саме цьому питанню.
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