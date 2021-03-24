За словами депутата, три області – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька – залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та рівня смертності.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що нині в Україні ситуація з СOVID-19 «близька до критичної», до піку третьої хвилі залишилось кілька тижнів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«На початку квітня в Україні прогнозують за добу 24,8 тис. нових випадків СOVID-19 та 450 летальних. Таких висновків дійшли вчені Національної академії наук України, проаналізувавши тенденції розповсюдження хвороби», - зауважив він.

За словами Радуцького, три області – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька – залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та рівня смертності.

Статистичні дані цих областей свідчать про те, що між початком зростання до досягнення пікових показників виявлення нових випадків зараження минуло близько двох місяців. В цих регіонах пікова смертність перевищила аналогічні показники осінньої хвилі приблизно вдвічі.

Народний депутат зауважив, що експерти Національної академії наук прогнозують, що така динаміка розвитку епідемії очікує всю країну. Відповідно, за його словами, до піку третьої хвилі залишилось кілька тижнів.

«Наразі епідеміологічна ситуація близька до критичної. Країна продовжує встановлювати антирекорди: за останню добу госпіталізовано 5 438 людей, померли – 342. Восени найбільший показник летальності становив 285 смертей. Тож, на жаль, щодня помирає більше людей, ніж на піку минулої хвилі пандемії», - додав Радуцький.

Коронавірус в Україні: останні дані

Минулої доби в Україні зафіксовано 14 тис. 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 579 тис. 906 осіб, одужали – 1 млн 276 тис. 272, зареєстровано 30 тис. 773 летальних випадки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Костянтин Гончаров