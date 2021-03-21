Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Протягом минулої доби, 20 березня, в Україні зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусної інфекції. 166 хворих загинули, 4838 людей госпіталізовані.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його інформацією, у суботу захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників. Водночас 3 877 осіб одужали.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях. В цілому в суботу проведено 68 776 тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 546 363 людей, одужали - 1 257 849 людей, 29 941 випадків хвороби виявились летальними.

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Автор: Дмитро Захаров