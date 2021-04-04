Найбільша кількість нових випадків хвороби зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Протягом минулої доби, 3 квітня, в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 258 хворих померли. Госпіталізовано 5 545 осіб, 4 657 хворих одужали.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, серед нових хворих - 504 дитини та 216 медпрацівників.

За добу проведено 75 538 тестувань на коронавірус. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

За весь період пандемії в Україні захворіли 1 745 709 людей, 34 333 хворих загинули. Водночас 1 347 193 хворих одужали.

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Автор: Дмитро Захаров