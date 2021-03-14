Найбільше нових випадків виявили у Житомирській, Дніпропетровській, Вінницькій, Львівській та Харківській областях.

Протягом минулої доби, 13 березня, в Україні виявлено 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби. 4216 людей госпіталізовано, 145 хворих померли.

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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його інформацією, за добу захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Водночас, 2 743 особи одужали.

13 березня здійснено 60 522 тестувань на коронавірус.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

В цілому за весь час пандемії в Україні захворіли 1 460 756 людей. 1 222 516 хворих одужали. 28 303 випадки виявились летальними.

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Автор: УНІАН