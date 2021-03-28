Коронавірус: в Україні за добу госпіталізували понад 5 тисяч хворих, 203 людини померли

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Житомирській областях.

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