Протягом минулої доби, 27 березня, в Україні зафіксовано 11 932 нових випадки коронавірусної хвороби. 203 пацієнти з COVID померли.
Читайте такожУ Києві понад 20 ковідних "швидких" застрягли в черзі до лікарні - соцмережі (відео)
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, протягом доби госпіталізовано 5052 людини, 3 343 особи одужали.
Всього за період пандемії захворіли 1 644 063 людини. 1 300 625 осіб одужали. 31954 хворих померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.
Вас також можуть зацікавити новини
- МОЗ передумав і прибрав три області з "червоної" зони, тепер їх 10
- Вакцину проти коронавірусу випробували на дітях: першими стали дівчатка-близнюки
- Степанов пояснив відставання України від плану вакцинації проти COVID-19 (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram