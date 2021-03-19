В Україні - новий "коронавірусний" антирекорд / фото УНІАН

В Україні за добу підтвердили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку 2021 року - 15850. Захворіли 830 дітей та 401 медичний працівник.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 4444 особи, померли 262. Ще 4592 українці здолали хворобу. За добу провели 53,3 тисячі ПЛР-тестувань, 21,2 тисячі - ІФА та 40,6 тисячі - тестів на антиген.

З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців, одужали - 1,2 мільйона. Зафіксовано 29515 летальних випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях", - повідомив Степанов.

Статистика по регіонах

  • м. Київ – 1 210 випадків;
  • Вінницька область – 948 випадків;
  • Волинська область – 348 випадків;
  • Дніпропетровська область – 716 випадків;
  • Донецька область – 671 випадок;
  • Житомирська область – 913 випадків;
  • Закарпатська – 546 випадків;
  • Запорізька область – 408 випадків;
  • Івано-Франківська область – 506 випадків;
  • Київська область – 1 134 випадки;
  • Кіровоградська область – 158 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Львівська область – 1 140 випадків;
  • Миколаївська область – 419 випадків;
  • Одеська область – 935 випадків;
  • Полтавська область – 543 випадки;
  • Рівненська область – 443 випадки;
  • Сумська область – 489 випадків;
  • Тернопільська область – 628 випадків;
  • Харківська область – 1 085 випадків;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Хмельницька область – 855 випадків;
  • Черкаська область – 536 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика за добу 18 березня / Максим Степанов, Facebook

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Автор: Юрій Годован