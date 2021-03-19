В Україні за добу підтвердили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку 2021 року - 15850. Захворіли 830 дітей та 401 медичний працівник.
Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 4444 особи, померли 262. Ще 4592 українці здолали хворобу. За добу провели 53,3 тисячі ПЛР-тестувань, 21,2 тисячі - ІФА та 40,6 тисячі - тестів на антиген.
З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців, одужали - 1,2 мільйона. Зафіксовано 29515 летальних випадків.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях", - повідомив Степанов.
Статистика по регіонах
- м. Київ – 1 210 випадків;
- Вінницька область – 948 випадків;
- Волинська область – 348 випадків;
- Дніпропетровська область – 716 випадків;
- Донецька область – 671 випадок;
- Житомирська область – 913 випадків;
- Закарпатська – 546 випадків;
- Запорізька область – 408 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 1 134 випадки;
- Кіровоградська область – 158 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 1 140 випадків;
- Миколаївська область – 419 випадків;
- Одеська область – 935 випадків;
- Полтавська область – 543 випадки;
- Рівненська область – 443 випадки;
- Сумська область – 489 випадків;
- Тернопільська область – 628 випадків;
- Харківська область – 1 085 випадків;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 855 випадків;
- Черкаська область – 536 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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