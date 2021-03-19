Від ускладнень хвороби померли 262 українці.

В Україні за добу підтвердили найбільшу кількість випадків коронавірусу з початку 2021 року - 15850. Захворіли 830 дітей та 401 медичний працівник.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 4444 особи, померли 262. Ще 4592 українці здолали хворобу. За добу провели 53,3 тисячі ПЛР-тестувань, 21,2 тисячі - ІФА та 40,6 тисячі - тестів на антиген.

З початку пандемії на коронавірус захворіли 1,5 мільйона українців, одужали - 1,2 мільйона. Зафіксовано 29515 летальних випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях", - повідомив Степанов.

Статистика по регіонах

м. Київ – 1 210 випадків;

Вінницька область – 948 випадків;

Волинська область – 348 випадків;

Дніпропетровська область – 716 випадків;

Донецька область – 671 випадок;

Житомирська область – 913 випадків;

Закарпатська – 546 випадків;

Запорізька область – 408 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 1 134 випадки;

Кіровоградська область – 158 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 1 140 випадків;

Миколаївська область – 419 випадків;

Одеська область – 935 випадків;

Полтавська область – 543 випадки;

Рівненська область – 443 випадки;

Сумська область – 489 випадків;

Тернопільська область – 628 випадків;

Харківська область – 1 085 випадків;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 855 випадків;

Черкаська область – 536 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Юрій Годован