В Україні за минулу добу підтвердили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед нових хворих - 474 дитини та 313 медпрацівників.
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15 березня з коронавірусом госпіталізували 2005 осіб, а летальних випадків зафіксували 264. Одужати вдалося 6202 пацієнтам. За добу провели 76509 тестувань (38738 - ПЛР, 18275 - ІФА та 19486 - на антиген).
За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 1 мільйон 477 тисяч 190 осіб, одужали - 1 мільйон 232 тисячі 209. Летальних випадків - 28697.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях", - зазначив Степанов.
Коронавірус в Україні: статистика по регіонах
- м. Київ – 999 випадків;
- Вінницька область – 924 випадки;
- Волинська область – 176 випадків;
- Дніпропетровська область – 269 випадків;
- Донецька область – 286 випадків;
- Житомирська область – 130 випадків;
- Закарпатська – 554 випадки;
- Запорізька область – 307 випадків;
- Івано-Франківська область – 467 випадків;
- Київська область – 512 випадків;
- Кіровоградська область – 46 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 1 065 випадків;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Одеська область – 728 випадків;
- Полтавська область – 313 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Сумська область – 155 випадків;
- Тернопільська область – 287 випадків;
- Харківська область – 596 випадків;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 253 випадки;
- Черкаська область – 243 випадки;
- Чернівецька область – 527 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус у Києві: статистика на 16 березня 2021 року
У столиці виявили за минулу добу 999 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«999 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в місті 2936 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 147 710», - повідомив Кличко.
Захворіли: 560 жінок віком від 18 до 90 років, 380 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 31 дівчинка від 3 до 17 років та 28 хлопчиків від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 100 пацієнтів. Одужали минулої доби 408 людей. Загалом коронавірус подолали 99 589 киян.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 205, Дніпровському - 186 та в Деснянському районі - 131 випадок", - зазначив Віталій Кличко.
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