Хвороба забрала життя ще 264 українців.

В Україні за минулу добу підтвердили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед нових хворих - 474 дитини та 313 медпрацівників.

Читайте такожУкраїна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19

15 березня з коронавірусом госпіталізували 2005 осіб, а летальних випадків зафіксували 264. Одужати вдалося 6202 пацієнтам. За добу провели 76509 тестувань (38738 - ПЛР, 18275 - ІФА та 19486 - на антиген).

За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 1 мільйон 477 тисяч 190 осіб, одужали - 1 мільйон 232 тисячі 209. Летальних випадків - 28697.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях", - зазначив Степанов.

Коронавірус в Україні: статистика по регіонах

м. Київ – 999 випадків;

Вінницька область – 924 випадки;

Волинська область – 176 випадків;

Дніпропетровська область – 269 випадків;

Донецька область – 286 випадків;

Житомирська область – 130 випадків;

Закарпатська – 554 випадки;

Запорізька область – 307 випадків;

Івано-Франківська область – 467 випадків;

Київська область – 512 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 1 065 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 728 випадків;

Полтавська область – 313 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 155 випадків;

Тернопільська область – 287 випадків;

Харківська область – 596 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 253 випадки;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 527 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: статистика на 16 березня 2021 року

У столиці виявили за минулу добу 999 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«999 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в місті 2936 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 147 710», - повідомив Кличко.

Захворіли: 560 жінок віком від 18 до 90 років, 380 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 31 дівчинка від 3 до 17 років та 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 100 пацієнтів. Одужали минулої доби 408 людей. Загалом коронавірус подолали 99 589 киян.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 205, Дніпровському - 186 та в Деснянському районі - 131 випадок", - зазначив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован