Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Останній локдаун, адаптивний карантин, активне зонування регіонів та зимові канікули дали змогу нам реалізувати дів мети - зменшити згубний вплив (коронавірусу - УНІАН) на соціально-економічні зв’язки в Україні та підготувати медичну систему до надскладної задачі з тотальної вакцинації людей. Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї, але висоту хвилі ми можемо злагодити", - заявив Степанов.
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За словами міністра, збити цю хвилю вдасться за допомогою вакцинації громадян.
"МОЗ забезпечило українців якісною, дієвою вакциною, виробника зі світовим ім’ям - це AstraZeneca, яка виготовляється під назвою CoviShield, є британською-шведською розробкою спільно з представниками Оксфордського університету. Вакцина сертифікована в країнах ЄС, застосовується в багатьох країнах світу, кваліфікована ВООЗ, рекомендована для використання - це стосується вакцини, яка привезена в Україну - CoviShield", - підкреслив Степанов.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі
- 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.
- 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.
- МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.
- 1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову.
- 2 березня, Зеленському на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoviShield.
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