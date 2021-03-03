За словами міністра, збити цю хвилю вдасться за допомогою вакцинації громадян.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Останній локдаун, адаптивний карантин, активне зонування регіонів та зимові канікули дали змогу нам реалізувати дів мети - зменшити згубний вплив (коронавірусу - УНІАН) на соціально-економічні зв’язки в Україні та підготувати медичну систему до надскладної задачі з тотальної вакцинації людей. Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї, але висоту хвилі ми можемо злагодити", - заявив Степанов.

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За словами міністра, збити цю хвилю вдасться за допомогою вакцинації громадян.

"МОЗ забезпечило українців якісною, дієвою вакциною, виробника зі світовим ім’ям - це AstraZeneca, яка виготовляється під назвою CoviShield, є британською-шведською розробкою спільно з представниками Оксфордського університету. Вакцина сертифікована в країнах ЄС, застосовується в багатьох країнах світу, кваліфікована ВООЗ, рекомендована для використання - це стосується вакцини, яка привезена в Україну - CoviShield", - підкреслив Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову.

2 березня, Зеленському на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoviShield.

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Автор: Костянтин Гончаров