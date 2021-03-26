Степанов повідомив, що найбільша завантаженість ліжок із киснем зараз у місті Києві.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив про важкий період через епідемію коронавірусу в Україні.

Про це розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня - 100%", - зауважив він.

Степанов повідомив, що найбільша завантаженість ліжок із киснем зараз у місті Києві - до 80%.Ситуація у Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатських областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже за деякий час по показниках переведемо на "жовтий" рівень епідбезпеки", - додав міністр.

Карантин в Україні: що відомо

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля COVID-19.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні у "червоній" зоні епіднебезпеки поширення COVID-19 перебувають Київ та 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька.

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"Жовтою" є лише Херсонська область, а усі інші області країни - у "помаранчевій" зоні. "Зелених" областей в країні взагалі немає.

Станом на 25 березня офіційно у "червоній зоні" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 перебувають місто Київ, Житомирська, Сумська, Київська, Одеська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

В Україні минулої доби зафіксували 16 тис. 669 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 362 особи.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135.

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Автор: Олег Давигора