За його прогнозом, у кінцевому підсумку Україна вийде на показник 25 тисяч хворих на день з урахуванням дотримання карантинних обмежень.

В Україні в найближчі 2-3 тижні спостерігатиметься зростання захворюваності на коронавірус, кількість нових випадків COVID-19 на добу може зрости до 25 тисяч проти 18 тисяч станом на 26 березня.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Мінімум ще два-три тижні будемо рости. У нас може йти зростання по різних регіонах, і це важкий період, тому що третя хвиля супроводжується новим штамом вірусу, який агресивніший, так званий "британський" вірус. Він "помолодшав", більш контагіозний, тобто втричі більше людей заражається при спілкуванні, зменшено інкубаційний період, змінено клінічну картину. Дуже багато важких хворих, і це викликає велике напруження у нас, лікарів", - заявив глава МОЗ.

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За його прогнозом, у кінцевому підсумку Україна вийде на показник 25 тис. хворих на день з урахуванням дотримання карантинних обмежень.

"Ми бачимо, що коли заходів дотримуються, у нас є приклади... Це Івано-Франківська область, Закарпатська, Чернівецька, які протягом 4-х тижнів на червоному рівні небезпеки. І думаю, що найближчими днями ми будемо їх виводити в помаранчевий або навіть жовтий рівень, тому що там позитивна динаміка за рівнем госпіталізації та захворюваності. Ми рухаємося за логікою адаптивного карантину. Водночас щодо доцільності запровадження на всій території одночасно. Івано-Франківська область вже не вимагатиме таких жорстких карантинних обмежень, ми повинні знаходити баланс між епідеміологією, бізнесом, життям країни", - сказав Степанов.

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Автор: Леся Лещенко