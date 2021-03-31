На сьогодні 11 регіонів віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки.

У Міністерстві охорони здоров’я очікують зростання захворюваності на COVID-19 та кількості госпіталізацій упродовж найближчих двох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду.

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"Ситуація залишається достатньо напруженою. Ми прогнозуємо ще зростання кількості хворих і, як наслідок, кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох", - сказав міністр.

Він також зазначив, що на сьогодні 11 регіонів віднесені до червоного рівня епідемічної небезпеки, з них у трьох (Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області) спостерігається стабілізація ситуації.

Коронавірус в Україні: статистика

Протягом минулої доби було зареєстровано 11 тис. 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 407 летальних. З початку пандемії захворіли 1 млн 674 тис. 168 осіб, померли - 32 тис. 825, одужала - 1 млн 313 тис. 481.

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Автор: Леся Лещенко