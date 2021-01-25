Минулого тижня в Україні було виявлено майже на 14 тисяч інфікованих COVID-19 менше, ніж позаминулого тижня.

Упродовж минулого тижня в Україні було виявлено 30 тис. 612 хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

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"За минулий тиждень було виявлено 30 тис. 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня. Окреме питання — тестування. На минулому тижні було зроблено 144 тис. 280 тестувань методом ПЛР, а також 20 тис. 207 досліджень на виявлення антигену так званими "швидкими" тестами, експрес-тестами, які є в сімейних лікарів", - повідомив Степанов.

Він додав, що від початку нового року сімейним лікарям було поставлено майже 1,5 мільйона експрес-тестів.

"Є всі можливості робити максимальну кількість ПЛР-тестувань. Можливості наших лабораторій із ПЛР-тестування складають близько 75 тисяч тестувань на добу", - сказав Степанов.

Він запевнив, що тестування безкоштовні, і закликав у разі будь-яких симптомів респіраторного характеру чи у випадку контакту з хворим здавати аналіз.

Крім того, він розповів, що на минулому тижні було госпіталізовано 11 630 людей. Це менше, ніж було позаминулого тижня, коли було госпіталізовано 13 555 пацієнтів. Також зберігається тенденція щодо кількості виписаних із лікарень: вона більша, ніж кількість госпіталізованих.

"Статистика достатньо оптимістична і вказує на покращення ситуації", - наголосив Степанов.

Голова МОЗ подякував українцям, які дотримувалися жорстких карантинних обмежень. Міністр вважає, що цей етап дасть позитивний результат на майбутнє.

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Автор: Леся Лещенко