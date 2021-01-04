Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка зачепила десятки мільйонів людей. В Україні число інфікованих також зростає щодня.

Коронавірус у світі: статистика

У світі 85,12 мільйона осіб заразилися коронавірусом. Від хвороби померло 1,84 мільйона осіб. Одужали - 47,86 млн осіб.

Рейтинг найбільш вражених пандемією країн зі значним відривом очолюють США - 20,6 млн.

Найбільша кількість заражень коронавірусом у світі також зафіксовано в Індії - 10,3 млн; в Бразилії - 7,7 млн; у Росії - 3,2 млн; у Франції - 2,7 млн.

Також понад 2 млн заражень зафіксовано у Великобританії, Туреччині та Італії.

Світовими лідерами за показником летальних випадків також залишається Бразилія (196 018 померлих), Індія (149 649 померлих) та Мексика (127 213 померлих). В інших країнах показник летальних випадків не перевищує 100 тисяч.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

В Україні минулої доби коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 4 тис. 158 осіб.

Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Також за минулу добу зареєстровано 73 летальних випадки, 4 тис. 693 особи одужали.

Госпіталізовано 1 тис. 526 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 078 тис. 251 особа, одужали – 733 тис. 558 осіб; померли – 18 тис. 927. Медики провели 5 млн 621 тис. 024 ПЛР-тестувань.

Коронавірус у Києві: статистика

У Києві за минулу добу виявили 504 хворих на COVID-19.

"14 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 977 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 113 тис. 523", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

За його інформацією, минулої доби захворіли 288 жінок, 183 чоловіки, 33 дитини. Захворів, зокрема, 31 медик. До лікарень госпіталізували 44 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За його даними, одужали за добу 120 осіб. Усього коронавірус подолали 40 тис. 354 жителі столиці.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини на 4 січня

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Автор: УНІАН