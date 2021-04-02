У Києві зайнято майже 84% ліжок з подачею кисню для хворих на COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
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За його словами, ситуація залишається напруженою у деяких регіонах, які перебувають в червоній зоні епідемічної небезпеки.
"Щодо заповненості ліжок з киснем, то в столиці зайнято майже 84%. Це найвищий показник в країні. Також напружена ситуація у Львівській області - більш ніж 71%, Житомирській - більш ніж 70%, Миколаївській - 71,5%", - розповів міністр.
Водночас, за словами Степанова, ситуація в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях стабілізувалася. Там показники заповненості ліжок з киснем складають менш ніж або близько 50%.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, в Україні протягом минулої доби було зафіксовано 19 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- За минулу добу було госпіталізовано 5 тис. 040 осіб, летальних випадків зареєстровано 433. Одужали 10 тис. 287 осіб. Тестувань методом ПЛР за добу здійснено 58 тис. 944.
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