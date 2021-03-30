Міністр закликав громадян дотримуватися введених жорстких карантинних обмежень.

В Україні через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19 найскладніша ситуація з заповненістю лікарень склалася в Києві та Одесі.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Мені здається, що в Києві доволі складна ситуація, дійсно складна ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми відфінансовуємо 500 ліжок. Але щоб ця ситуація вирівнялася, і в нас вже є приклад, який я постійно приводжу – треба просто дотримуватися введених жорстких карантинних обмежень – ми повністю стабілізували ситуацію на Івано-Франківщині, а вона палала. Коли ми бачили там темпи зростання, то було аж моторошно", - заявив він.

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В Україні за минулу добу зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.

Голова МОЗ Максим Степанов назвав чотири ключові фактори боротьби з пандемією COVID-19 в Україні: відновлення системи охорони здоров’я, введення гнучкої системи карантинних заходів, інформування українців про стратегію боротьби та програма вакцинації від цієї хвороби.

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Автор: Леся Лещенко